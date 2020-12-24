В Грузии на Новый год отменили ряд ограничений из-за коронавируса
- AFP
Как сообщает ТАСС, упрощённый режим ограничений продлится до 2 января.
В ночь на 1 января будет снят запрет на передвижение людей в ночное время, который действует ежедневно с 21:00 до 05:00 (с 20:00 до 04:00 мск).
Согласно решению Правительства Грузии, торговые центры будут работать ежедневно с семи утра до семи вечера и допускать лишь одного человека на 20 квадратных метров.
Рестораны в гостиницах также будут работать, но до 21:00. Обычные рестораны и кафе продолжат работать в режиме доставки или навынос.
По плану грузинского кабмина, с 3 января в республике вновь будет задействован режим жёстких ограничений.
Ранее в Грузии с 28 ноября значительно ужесточили карантинные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.