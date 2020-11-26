В Грузии ужесточают карантинные меры из-за COVID-19

Правительство Грузии решило значительно ужесточить карантинные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

Согласно решению властей страны, с 28 ноября прекращают свою работу рестораны, торговые объекты и общественный транспорт.

«Запрещается регулярная перевозка пассажиров, в том числе железнодорожная, автобусная и на такси. Рестораны и объекты питания полностью переходят на режим доставки пищи», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что общественный транспорт не будет работать в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Телави и Поти.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария вылечился от коронавирусной инфекции.