В Грузии ужесточают карантинные меры из-за COVID-19
- Reuters
Согласно решению властей страны, с 28 ноября прекращают свою работу рестораны, торговые объекты и общественный транспорт.
«Запрещается регулярная перевозка пассажиров, в том числе железнодорожная, автобусная и на такси. Рестораны и объекты питания полностью переходят на режим доставки пищи», — цитирует сообщение ТАСС.
Уточняется, что общественный транспорт не будет работать в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Телави и Поти.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария вылечился от коронавирусной инфекции.