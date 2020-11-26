В Грузии ужесточают карантинные меры из-за COVID-19

Короткая ссылка
Правительство Грузии решило значительно ужесточить карантинные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
В Грузии ужесточают карантинные меры из-за COVID-19
  • Reuters

Согласно решению властей страны, с 28 ноября прекращают свою работу рестораны, торговые объекты и общественный транспорт.

«Запрещается регулярная перевозка пассажиров, в том числе железнодорожная, автобусная и на такси. Рестораны и объекты питания полностью переходят на режим доставки пищи», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что общественный транспорт не будет работать в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Телави и Поти.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария вылечился от коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить