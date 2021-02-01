Грузия возобновляет регулярные авиарейсы

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Регулярные международные авиарейсы со всеми странами возобновляются в Грузии с 1 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ограничение на регулярное воздушное сообщение, которое было введено с целью предотвращения распространения COVID-19 в Грузии, будет снято с 1 февраля текущего года», — говорится в сообщении Агентства гражданской авиации страны.

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявляла журналистам, что с 1 февраля Грузия открывает воздушное пространство и допускает регулярные авиарейсы со всеми странами. 

Ранее замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния заявила, что страна в феврале получит 29 250 доз вакцины от коронавируса, произведённой американской компанией Pfizer.

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