В Киеве в ходе акции пострадали 27 полицейских
- Reuters
«Во время акции участники использовали газовые баллончики и фаеры. На требования полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожог глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии», — говорится в сообщении в Facebook.
По последним данным, всего задержаны 24 участника акции.
Ранее в киевской полиции заявили, что по факту столкновений возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении представителю правоохранительного органа.