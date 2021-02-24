В Киеве в ходе акции пострадали 27 полицейских

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По меньшей мере 27 полицейских пострадали в результате столкновений у офиса президента Украины в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
В Киеве в ходе акции пострадали 27 полицейских
  • Reuters

«Во время акции участники использовали газовые баллончики и фаеры. На требования полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожог глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии», — говорится в сообщении в Facebook.

По последним данным, всего задержаны 24 участника акции.

Ранее в киевской полиции заявили, что по факту столкновений возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении представителю правоохранительного органа.

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