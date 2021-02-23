В ходе столкновений в Киеве задержаны 17 человек

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В ходе столкновений националистов с полицией у офиса президента Украины в центре Киева задержаны 17 человек.
В ходе столкновений в Киеве задержаны 17 человек
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В результате противостояния пострадали несколько полицейских, открыто уголовное дело.

«Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка фаеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции», — приводит РИА Новости сообщение полиции города.

По факту столкновений, добавили силовики, возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении представителю правоохранительного органа.

Ранее Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание «Герой Украины» украинскому националисту Степану Бандере.

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