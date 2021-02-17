Львовский облсовет призвал вернуть звание «Герой Украины» Бандере

Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание «Герой Украины» украинскому националисту Степану Бандере.

«Мы, депутаты Львовского областного совета, призываем президента Украины и Верховную раду Украины внести изменения в закон Украины «О государственных наградах Украины»… в части возможности присвоения статуса «Герой Украины» лицам, не имеющим или не имевшим гражданства Украины. Призываем президента Украины предоставить Степану Бандере звание Героя Украины», — говорится в сообщении на сайте облсовета.

Там добавили, что деятельность Бандеры «символизирует целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство».

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры.