Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России

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Украинские власти подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередной иск против России, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление страсбургского суда.

Как отмечается, в иске, поданном 19 февраля, Киев обвиняет Москву в «политических убийствах оппонентов», однако никаких конкретных обвинений в нём нет.

Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России.

В январе сообщалось, что ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины из-за вхождения Крыма в состав России и продолжит её рассмотрение. При этом, как подчёркивали в российском Минюсте, целый ряд выдвинутых обвинений признан недоказанным.

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