Минюст России оценил решение ЕСПЧ по жалобе Украины из-за Крыма
- РИА Новости
«ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В частности, отметили в ведомстве, речь идёт о якобы случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военных.
Также, по мнению суда, не доказаны обвинения в дискриминации этнических украинцев, политически мотивированном уголовном преследовании проукраински настроенных лиц, отказах в регистрации религиозных и иных организаций, добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины из-за вхождения Крыма в состав России и продолжит её рассмотрение.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.