Минюст России оценил решение ЕСПЧ по жалобе Украины из-за Крыма

ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, заявили в российском Минюсте, комментируя промежуточное решение суда.

«ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В частности, отметили в ведомстве, речь идёт о якобы случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военных.

Также, по мнению суда, не доказаны обвинения в дискриминации этнических украинцев, политически мотивированном уголовном преследовании проукраински настроенных лиц, отказах в регистрации религиозных и иных организаций, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины из-за вхождения Крыма в состав России и продолжит её рассмотрение.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.