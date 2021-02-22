Боррель заявил о планах ЕС начать разработку новых санкций против Минска
- Reuters
«В Белоруссии мы видим продолжение репрессий, поэтому мы приняли решение начать разработку новых индивидуальных санкций, а также мер поддержки гражданского общества», — цитирует ТАСС Борреля.
17 декабря Европейский союз ввёл третий пакет санкций в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц.
Позже к санкциям ЕС присоединились Албания, Северная Македония, Черногория, Исландия и Норвегия.
В МИД Белоруссии отметили, что ограничительные меры Евросоюза в отношении Минска носят неконструктивный характер, подчеркнув, что белорусская сторона выступает за развитие взаимодействия с ЕС.