Боррель заявил о планах ЕС начать разработку новых санкций против Минска

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС принял решение начать разработку новых санкций против Белоруссии.

«В Белоруссии мы видим продолжение репрессий, поэтому мы приняли решение начать разработку новых индивидуальных санкций, а также мер поддержки гражданского общества», — цитирует ТАСС Борреля.

17 декабря Европейский союз ввёл третий пакет санкций в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц.

Позже к санкциям ЕС присоединились Албания, Северная Македония, Черногория, Исландия и Норвегия.

В МИД Белоруссии отметили, что ограничительные меры Евросоюза в отношении Минска носят неконструктивный характер, подчеркнув, что белорусская сторона выступает за развитие взаимодействия с ЕС.