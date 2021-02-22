Кадыров прокомментировал фотографию с украинским вице-премьером

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал фотографию, на которой он оказался рядом с украинским вице-премьером Олегом Уруским во время военно-технической выставки IDEX 2021 в Абу-Даби.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений Уруского из-за фотографии, на которой тот оказался рядом с главой Чечни.

Уруский рассказал, что личные гости правящей семьи «были размещены в алфавитном порядке», поэтому они с Кадыровым оказались рядом.

В своём Telegram-канале Кадыров в шутливой форме отреагировал на ситуацию.

«Дорогие друзья! В выставочном павильоне IDEX 2021 в Абу-Даби ко мне подошёл незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский», — написал глава Чечни.

Он добавил, что этому бы не поверил «любой адекватный человек, не растерявший способность трезво мыслить», однако «это не про чиновников, которые засели в высоких правительственных кабинетах на Украине».

«Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский», — отметил Кадыров.

Политик подчеркнул, что «вся эта шумиха высосана из пальца» и «не стоит выеденного яйца».