Шмыгаль потребовал от заместителя объяснить фотографию с Кадыровым

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя Олега Уруского из-за фотографии, на которой украинский политик стоит рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Шмыгаль потребовал от заместителя объяснить фотографию с Кадыровым
  • Reuters

«Жду срочного объяснения от Олега Уруского», — написал Шмыгаль в Facebook, приложив к публикации фотографию, на которой вице-премьер находится рядом с Кадыровым.

Сам Уруский на своей странице пояснил, что на фото — официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, где он возглавил украинскую делегацию.

«Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора», — написал он.

Политик добавил, что личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке, а сам он не считает возможным «шарахаться» от представителей «ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны».

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