Президент Киргизии назначил посла в России
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«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Гульнара-Клара Самат назначена чрезвычайным и полномочным послом Киргизской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте президента Киргизии.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 24 февраля встретится в Москве с лидером Киргизии Садыром Жапаровым.
28 января Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии.