Президент Киргизии назначил посла в России

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Гульнары-Клары Самат послом республики в России.

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Гульнара-Клара Самат назначена чрезвычайным и полномочным послом Киргизской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте президента Киргизии.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 24 февраля встретится в Москве с лидером Киргизии Садыром Жапаровым.

28 января Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии.