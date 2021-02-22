Президент Киргизии назначил посла в России

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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Гульнары-Клары Самат послом республики в России.
Президент Киргизии назначил посла в России
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Гульнара-Клара Самат назначена чрезвычайным и полномочным послом Киргизской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте президента Киргизии.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 24 февраля встретится в Москве с лидером Киргизии Садыром Жапаровым.

28 января Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии.

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