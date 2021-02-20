Путин проведёт переговоры в Москве с президентом Киргизии
- РИА Новости
«24 февраля в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который будет находиться в России с визитом», — говорится в сообщении.
Лидеры двух стран обсудят развитие двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
Ранее Жапаров заявил, что союзничество с Россией отвечает национальным интересам Киргизии.
В январе Жапаров победил на досрочных выборах президента Киргизии с 79,23% голосов.