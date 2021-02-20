Путин проведёт переговоры в Москве с президентом Киргизии

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Российский президент Владимир Путин 24 февраля встретится в Москве с лидером Киргизии Садыром Жапаровым, сообщили в Кремле.
Путин проведёт переговоры в Москве с президентом Киргизии
  • РИА Новости

«24 февраля в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который будет находиться в России с визитом», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран обсудят развитие двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Ранее Жапаров заявил, что союзничество с Россией отвечает национальным интересам Киргизии.

В январе Жапаров победил на досрочных выборах президента Киргизии с 79,23% голосов.

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