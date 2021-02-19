Жапаров: союзничество с Россией отвечает национальным интересам Киргизии

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Укрепление союзнических отношений с Россией отвечает национальным интересам Киргизии. Об этом президент республики Садыр Жапаров написал в своей статье «Союзнические узы», опубликованной в газете «Слово Кыргызстана».

«Курс на выведение отношений с Россией на высший уровень союзничества, стратегического партнёрства отвечает национальным интересам Киргизии», — цитирует ТАСС Жапарова.

По его словам, благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия «обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион».

Жапаров также подчеркнул, что выступает против изменения статуса русского языка в республике.

В январе президент Киргизии заявил, что Россия является стратегическим партнёром страны.

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