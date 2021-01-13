Жапаров назвал Россию стратегическим партнёром Киргизии

Россия является стратегическим партнёром Киргизии, заявил победивший на выборах президента страны Садыр Жапаров.

«Россия для нас, для Киргизии, не просто стратегический партнёр и союзник — с Россией нас связывает очень давняя история», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в экономическом, геополитическом плане Россия — главный союзник и партнёр Киргизии.

Жапаров добавил, что «русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии.

По данным ЦИК, итоговая явка на выборы президента Киргизии составила 39,75%.