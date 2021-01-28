Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии

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Победивший на президентских выборах Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии.
Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Церемония инаугурации прошла в столице Киргизии.

«Жапаров зачитал текст присяги, после чего в зале Киргизской государственной филармонии ему были вручены штандарт, удостоверение и нагрудный знак президента», — пишет агентство.

Жапаров победил на досрочных выборах главы государства с 79,23% голосов.

25 января сообщалось, что Жапаров в качестве президента страны совершит свой первый заграничный визит в Россию.

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