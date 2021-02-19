На Украине заявили, что не откажутся от Минских соглашений

Украина не станет отказываться от выполнения Минских соглашений, по крайней мере, до того момента, пока не будет найдена другая площадка. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

«Выходить из «Минска» украинская власть не будет и не планирует, потому что это политико-дипломатические обязательства, взятые нами в 2014—2015 годах», — цитирует Интерфакс-Украина Резникова.

По его словам, на этом настаивают Германия и Франция, которые предостерегают украинскую стороны, чтобы она придерживалась «рабочей логистической площадки», а именно — ТКГ.

При этом он отметил, что минские договорённости не являются идеальными и требуют модернизации.

Ранее в Киеве заявили, что минский процесс «скорее живой, чем мёртвый».

В середине февраля глава офиса украинского президента Андрей Ермак назвал минские договорённости практически невыполнимыми.