На Украине заявили, что не откажутся от Минских соглашений

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Украина не станет отказываться от выполнения Минских соглашений, по крайней мере, до того момента, пока не будет найдена другая площадка. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.
На Украине заявили, что не откажутся от Минских соглашений
  • Reuters

«Выходить из «Минска» украинская власть не будет и не планирует, потому что это политико-дипломатические обязательства, взятые нами в 2014—2015 годах», — цитирует Интерфакс-Украина Резникова.

По его словам, на этом настаивают Германия и Франция, которые предостерегают украинскую стороны, чтобы она придерживалась «рабочей логистической площадки», а именно — ТКГ.

При этом он отметил, что минские договорённости не являются идеальными и требуют модернизации.

Ранее в Киеве заявили, что минский процесс «скорее живой, чем мёртвый».

В середине февраля глава офиса украинского президента Андрей Ермак назвал минские договорённости практически невыполнимыми

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