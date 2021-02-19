На Украине заявили, что не откажутся от Минских соглашений
- Reuters
«Выходить из «Минска» украинская власть не будет и не планирует, потому что это политико-дипломатические обязательства, взятые нами в 2014—2015 годах», — цитирует Интерфакс-Украина Резникова.
По его словам, на этом настаивают Германия и Франция, которые предостерегают украинскую стороны, чтобы она придерживалась «рабочей логистической площадки», а именно — ТКГ.
При этом он отметил, что минские договорённости не являются идеальными и требуют модернизации.
Ранее в Киеве заявили, что минский процесс «скорее живой, чем мёртвый».
В середине февраля глава офиса украинского президента Андрей Ермак назвал минские договорённости практически невыполнимыми.