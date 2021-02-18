Москва и Минск согласовали дорожную карту развития военного сотрудничества

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Военные ведомства России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу.
Москва и Минск согласовали дорожную карту развития военного сотрудничества
  • Reuters

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны, замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провёл встречу с начальником департамента международного военного сотрудничества — помощником министра обороны Белоруссии по международному военному сотрудничеству генерал-майором Олегом Войновым.

«В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного сотрудничества и двустороннего взаимодействия в сфере обороны, согласована дорожная карта по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов предложил «заморозить» в регионе ОБСЕ наращивание военных расходов для снижения напряжённости между странами.

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