Москва и Минск согласовали дорожную карту развития военного сотрудничества

Военные ведомства России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны, замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провёл встречу с начальником департамента международного военного сотрудничества — помощником министра обороны Белоруссии по международному военному сотрудничеству генерал-майором Олегом Войновым.

«В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного сотрудничества и двустороннего взаимодействия в сфере обороны, согласована дорожная карта по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов предложил «заморозить» в регионе ОБСЕ наращивание военных расходов для снижения напряжённости между странами.