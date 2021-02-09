Минск предложил «заморозить» в регионе ОБСЕ увеличение военных расходов

Короткая ссылка
Начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов предложил «заморозить» в регионе ОБСЕ наращивание военных расходов для снижения напряжённости между странами.
Минск предложил «заморозить» в регионе ОБСЕ увеличение военных расходов
  • © Omar Marques / Sopa Images
  • globallookpress.com

Об этом сообщает БЕЛТА.

Соответствующее предложение Воинов высказал на сессии семинара, посвящённой ситуации в области безопасности в регионе ОБСЕ.

«Белорусский докладчик отметил, что в качестве мер, направленных на укрепление международной и региональной безопасности... «замораживание» процесса наращивания военных потенциалов и расходов, масштабов и интенсивности военной деятельности, что в перспективе приведёт к снижению напряжённости в регионе и повышению доверия», — пишет агентство.

Вместе с этим Воинов заявил о важности начала переговоров по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе и подтверждения запретов на размещение на Европейском континенте баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5500 км.

Ранее в Минске рассказали о совместной группировке войск Белоруссии и России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить