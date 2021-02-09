Минск предложил «заморозить» в регионе ОБСЕ увеличение военных расходов

Начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов предложил «заморозить» в регионе ОБСЕ наращивание военных расходов для снижения напряжённости между странами.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Соответствующее предложение Воинов высказал на сессии семинара, посвящённой ситуации в области безопасности в регионе ОБСЕ.

«Белорусский докладчик отметил, что в качестве мер, направленных на укрепление международной и региональной безопасности... «замораживание» процесса наращивания военных потенциалов и расходов, масштабов и интенсивности военной деятельности, что в перспективе приведёт к снижению напряжённости в регионе и повышению доверия», — пишет агентство.

Вместе с этим Воинов заявил о важности начала переговоров по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе и подтверждения запретов на размещение на Европейском континенте баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5500 км.

Ранее в Минске рассказали о совместной группировке войск Белоруссии и России.