В Минске рассказали о совместной группировке войск Белоруссии и России

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Александр Вольфович заявил, что совместная группировка войск Белоруссии и России создана для отражения крупномасштабной агрессии против Союзного государства.

Об этом Вольфович сообщил журналистам после представления обновлённого плана применения региональной группировки войск белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

Отмечается, что Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск.

Вольфович рассказал, что совместная группировка рассматривается прежде всего как механизм стратегического сдерживания.

«У нас мирное государство. Мы рассматриваем только вопросы, связанные с обороной нашей страны», — цитирует Вольфовича БЕЛТА.

Он добавил, что в Белоруссии «предусматривают и оценивают, как будут действовать вероятные противники».

Ранее стало известно, что Лукашенко представили предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Белоруссии и России.