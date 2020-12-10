В Минске рассказали о совместной группировке войск Белоруссии и России

Короткая ссылка
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Александр Вольфович заявил, что совместная группировка войск Белоруссии и России создана для отражения крупномасштабной агрессии против Союзного государства.
В Минске рассказали о совместной группировке войск Белоруссии и России
  • РИА Новости

Об этом Вольфович сообщил журналистам после представления обновлённого плана применения региональной группировки войск белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

Отмечается, что Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск. 

Вольфович рассказал, что совместная группировка рассматривается прежде всего как механизм стратегического сдерживания.

«У нас мирное государство. Мы рассматриваем только вопросы, связанные с обороной нашей страны», — цитирует Вольфовича БЕЛТА.

Он добавил, что в Белоруссии «предусматривают и оценивают, как будут действовать вероятные противники».

Ранее стало известно, что Лукашенко представили предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Белоруссии и России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить