Лукашенко представили план по региональной группировке войск

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Президенту Белоруссии Александру Лукашенко представили предложениями по переработке плана применения региональной группировки войск Белоруссии и России, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко представили план по региональной группировке войск
  • © РИА Новости

Их главе государства представили министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооружённых Сил страны Александр Вольфович.

«Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя», — сказал Лукашенко.

Ранее в Генштабе Белоруссии рассказали о разведдеятельности у границ страны.

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