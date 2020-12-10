Лукашенко представили план по региональной группировке войск

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко представили предложениями по переработке плана применения региональной группировки войск Белоруссии и России, сообщает БЕЛТА.

Их главе государства представили министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооружённых Сил страны Александр Вольфович.

«Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя», — сказал Лукашенко.

Ранее в Генштабе Белоруссии рассказали о разведдеятельности у границ страны.