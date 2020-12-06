В Генштабе Белоруссии рассказали о разведдеятельности у границ страны

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Начальник главного управления генштаба Вооружённых сил Белоруссии Руслан Косыгин в интервью телеканалу СТВ рассказал о разведдеятельности у границ страны.
В Генштабе Белоруссии рассказали о разведдеятельности у границ страны
  • Reuters

«Продолжается наращивание возможностей по ведению разведки, в том числе против нашего государства», — сказал Косыгин.

По его словам, «в настоящее время на завершающий этап вышло дальнейшее совершенствование и развитие системы НАТО AGS, которая функционирует в рамках реализации разведывательных задач, причём задач стратегического уровня».

Также он заявил, что «сохранён высокий уровень разведывательной деятельности и полётов боевой авиации вблизи государственной границы с Республикой Беларусь».

«Подтверждение тому — неснижаемая интенсивность полётов авиации боевых беспилотных летательных аппаратов, в том числе стратегического уровня, таких как Global Hawk», — сообщил Косыгин.

Он добавил, что «средняя интенсивность полётов авиации на сегодняшний день составляет около 25 самолётовылетов в неделю, что позволяет вести постоянную разведку против» Белоруссии.

Ранее НАТО отвергло обвинения со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко в подготовке альянсом группировки для захвата территорий Белоруссии.

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