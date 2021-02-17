В ЛНР заявили о бесплодных итогах заседания контактной группы по Донбассу

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Пресс-секретарь делегации самопровозглашённой Луганской народной республики в контактной группе Мария Ковшарь заявила, что заседание контактной группы по Донбассу завершилось «бесплодно».
В ЛНР заявили о бесплодных итогах заседания контактной группы по Донбассу
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Заседание контактной группы 17 февраля завершилось прогнозируемо бесплодно», — сказала она.

Ковшарь уточнила, что в результате обсуждения не удалось достичь продвижения в вопросах политического урегулирования.

«Украинские представители упорно игнорируют предложения республик по дорожной карте урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями», — добавила она.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе «скорее живой, чем мёртвый».

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