Макей дал прогноз по ситуации в отношениях Белоруссии и ЕС

Глава белорусского МИД Владимир Макей прокомментировал отношения России и Белоруссии.

По его словам, трудности в отношениях с ЕС временные, их нужно пережить.

«Да, сегодня Европейский союз однозначно призывает к санкционному давлению на нашу страну с подачи тех беглых оппонентов власти, которые сейчас разъезжают по европейским городам и весям. Но я думаю, рано или поздно придёт осознание того, что Беларусь имеет важное значение в том числе для Европейского союза. И сохранение государственности Беларуси, независимости и её суверенитета имеют важное значение и для Европы. Пока они это, может, не очень отчётливо осознают, но это придёт», — сказал Макей в интервью РБК.

Ранее в Белоруссии заявили, что ограничительные меры Европейского союза в отношении страны носят неконструктивный характер, Минск выступает за развитие взаимодействия с ЕС.

17 декабря Европейский союз ввёл третий пакет санкций в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц.

Также Албания, Северная Македония, Черногория, Исландия и Норвегия присоединились к санкциям Евросоюза против Белоруссии.