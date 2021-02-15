Макей рассказал об отношениях Белоруссии с другими странами

Глава белорусского МИД Владимир Макей прокомментировал отношения Белоруссии с другими странами.

«Я не соглашусь с вами, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги — с Китаем, Пакистаном, другими», — сказал он в интервью РБК.

Макей также отметил увеличение внешнеэкономического товарооборота Белоруссии.

«И с Европейским союзом у нас отношения не прекращались. Есть порядка десяти стран, с которыми у нас торговля за прошлый год возросла», — заявил он.

Ранее Макей рассказал, что Белоруссия начнёт работу над новой внешнеполитической концепцией.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона способна проводить независимую политику, несмотря на свои размеры.