Макей рассказал об отношениях Белоруссии с другими странами
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«Я не соглашусь с вами, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги — с Китаем, Пакистаном, другими», — сказал он в интервью РБК.
Макей также отметил увеличение внешнеэкономического товарооборота Белоруссии.
«И с Европейским союзом у нас отношения не прекращались. Есть порядка десяти стран, с которыми у нас торговля за прошлый год возросла», — заявил он.
Ранее Макей рассказал, что Белоруссия начнёт работу над новой внешнеполитической концепцией.
В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона способна проводить независимую политику, несмотря на свои размеры.