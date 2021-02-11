МИД Белоруссии разработает новую внешнеполитическую концепцию

Белоруссия начнёт работу над новой внешнеполитической концепцией, сообщил глава Министерства иностранных дел республики Владимир Макей.

«Мы здесь живём и прекрасно знаем, как и куда завтра вести свою страну. А чтобы внести больше ясности, МИД берёт на себя обязательство разработать новую концепцию внешней политики Республики Беларусь», — сказал Макей на Всебелорусском народном собрании, его слова приводит РИА Новости.

Макей призвал «отказаться от ущербного взгляда на свою страну». По словам министра, белорусы должны рассматривать свою страну «не как что-то между кем-то и чем-то», а как «свою землю, свой край, свой берег».

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона способна проводить независимую политику, несмотря на свои размеры.