На Украине без света из-за непогоды остались 64 населённых пункта

На Украине из-за непогоды нарушено электроснабжение в 64 населённых пунктах. Об этом сообщили в Госслужбе страны по чрезвычайным ситуациям.

«В ночь с 12 на 13 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населённых пункта в семи областях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во Львовской области проблемы с электричеством зафиксированы в 20 населённых пунктах, в Черновицкой — в 15, в Тернопольской — в 11.

Ранее сообщалось, что украинские города Энергодар и Днепрорудное, а также соседние населённые пункты остались без света в связи с аварией на теплоэлектростанции в Запорожье.