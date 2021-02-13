На Украине без света из-за непогоды остались 64 населённых пункта
- globallookpress.com
«В ночь с 12 на 13 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населённых пункта в семи областях», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во Львовской области проблемы с электричеством зафиксированы в 20 населённых пунктах, в Черновицкой — в 15, в Тернопольской — в 11.
Ранее сообщалось, что украинские города Энергодар и Днепрорудное, а также соседние населённые пункты остались без света в связи с аварией на теплоэлектростанции в Запорожье.