Два украинских города остались без света из-за аварии на ТЭС

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Украинские города Энергодар и Днепрорудное, а также соседние населённые пункты остались без света в связи с аварией на теплоэлектростанции в Запорожье.
Два украинских города остались без света из-за аварии на ТЭС
  • Reuters

Об этом в своём Facebook проинформировал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

«Предварительная информация об электроснабжении: сегодня около 19:27 (20:27 мск. — RT) весь Энергодар, а также соседние населённые пункты, в том числе и город Днепрорудное, остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК», — цитирует его РИА Новости.

По словам Орлова, все блоки Запорожской ТЭС «внезапно сели на «ноль».

Также он заявил, что ТЭС пока не предоставила официальной информации о причинах аварии. 

Кроме того, мэр рассказал, что «через полчаса электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться».

В декабре сообщалось, что на Украине отключился от сети энергоблок №1 Ровенской АЭС.

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