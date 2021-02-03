Два украинских города остались без света из-за аварии на ТЭС
- Reuters
Об этом в своём Facebook проинформировал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
«Предварительная информация об электроснабжении: сегодня около 19:27 (20:27 мск. — RT) весь Энергодар, а также соседние населённые пункты, в том числе и город Днепрорудное, остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК», — цитирует его РИА Новости.
По словам Орлова, все блоки Запорожской ТЭС «внезапно сели на «ноль».
Также он заявил, что ТЭС пока не предоставила официальной информации о причинах аварии.
Кроме того, мэр рассказал, что «через полчаса электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться».
В декабре сообщалось, что на Украине отключился от сети энергоблок №1 Ровенской АЭС.