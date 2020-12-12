На Украине отключился от сети энергоблок №1 Ровенской АЭС

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Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции на Украине отключился от сети из-за срабатывания защиты, причины отключения выясняются.
На Украине отключился от сети энергоблок №1 Ровенской АЭС
  • © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

Об этом сообщили в Энергоатоме.

«12 декабря в 01:43 (02:43 мск) энергоблок №1 Ровенской АЭС был отключён от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было», — отметили в пресс-службе предприятия.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории «не изменялось и находится в пределах действующих норм», подчеркнули там.

3 декабря Министерство энергетики Белоруссии заявило, что реактор первого энергоблока Белорусской АЭС планово остановлен.

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