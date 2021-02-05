На Украине из-за непогоды без света остались 189 населённых пунктов

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На Украине из-за непогоды нарушено электроснабжение в 189 населённых пунктах. Об этом сообщили в Госслужбе страны по чрезвычайным ситуациям.
На Украине из-за непогоды без света остались 189 населённых пунктов
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Ночью 5 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населённых пунктов в семи областях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Черниговской области проблемы с электричеством зафиксированы в 54 населённых пунктах, в Киевской и Житомирской областях — в 32.

Ранее сообщалось, что украинские города Энергодар и Днепрорудное, а также соседние населённые пункты остались без света в связи с аварией на теплоэлектростанции в Запорожье.

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