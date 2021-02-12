В Белоруссии одобрили применение «Спутника V» среди людей старше 60 лет

В Белоруссии одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» среди людей старше 60 лет.

«Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») одобрена Минздравом Беларуси для применения у людей старше 60 лет», — заявили в ведомстве.

29 декабря 2020 года министерства здравоохранения России и Белоруссии совместно с Российским фондом прямых инвестиций объявили о начале вакцинации в Белоруссии препаратом от коронавируса «Спутник V».

3 февраля стало известно, что Россия передала Белоруссии вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».