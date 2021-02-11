Первым на Украине вакцинируют медицинского работника

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Санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1» заявил, что первым вакцинированным от коронавируса на Украине станет медицинский работник.
Первым на Украине вакцинируют медицинского работника
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«Кому он достанется (укол)? Он точно достанется медработнику, потому что Украина решила начинать кампанию иммунопрофилактики с медицинских сотрудников», — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что первого человека вакцинируют, «как только вакцина прибудет на Украину».

Он также отметил, что на Украину уже на следующей неделе может прибыть вакцина разработки AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что правительство Украины утвердило постановление, согласно которому в стране запрещается регистрировать российские вакцины и иные профилактические средства от коронавируса.

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