На Украине выявили 4923 случая коронавируса за сутки
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие 24 часа на Украине умерли 158 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 23 387 человек.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, даже если её рекомендует Всемирная организация здравоохранения.