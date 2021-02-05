На Украине выявили 4923 случая коронавируса за сутки

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На Украине зафиксировали 4923 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 237 169 пациентов с коронавирусом.
На Украине выявили 4923 случая коронавируса за сутки
  • © REUTERS/Gleb Garanich

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 158 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 23 387 человек.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, даже если её рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

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