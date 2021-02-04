В Киеве националисты попытались штурмовать здание телеканала «НАШ»
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что возле телеканала перед акцией выстроились кордоны полиции, которые не подпустили радикалов к зданию.
Во время попытки штурма редакции телеканала у националистов произошла потасовка с полицейскими. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.