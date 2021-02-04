В Киеве националисты попытались штурмовать здание телеканала «НАШ»

В Киеве националисты устроили акцию протеста возле здания телеканала «НАШ» и предприняли попытку штурмом попасть внутрь редакции.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что возле телеканала перед акцией выстроились кордоны полиции, которые не подпустили радикалов к зданию.

Во время попытки штурма редакции телеканала у националистов произошла потасовка с полицейскими. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.