Эксперт оценил введение Зеленским санкций против украинских телеканалов

Политолог Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT введение санкций в отношении телеканала «112 Украина», вещающих под его логотипом региональных каналов, а также телеканала NEWSONE.

«Мы чётко понимаем, что ограничительные меры направлены против ряда украинских телеканалов, которые хоть как-то прорывают вакуум информационной пропаганды, построенной на антироссийской риторике... Украина и её президент не готовы допускать ситуацию, чтобы этот вакуум каким-то образом нарушался. Ограничительные меры в первую очередь в очередной раз подчёркивают слабость и действующего президента, и в целом официальных институтов украинской власти», — пояснил Ганжара.

По словам политолога, такие действия в очередной раз показывают, что на Украине «нет никакой свободы слова и нет никакой демократии».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении телеканала «112 Украина», вещающих под его логотипом региональных каналов, а также телеканала NEWSONE.

Как отметил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью изданию «Фокус», такое решение вряд ли вызовет вопросы хоть у кого-то, кто «анализирует реальную дезинформационную активность России в нашем медийном пространстве».

Он также отметил, что эти телеканалы «весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды на Украине».