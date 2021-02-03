Три украинских телеканала прекратили вещание после санкций

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Три украинских телеканала «112 Украина», NEWSONE и ZIK прекратили вещание после введения персональных санкций.
Три украинских телеканала прекратили вещание после санкций
  • globallookpress.com

При переключении на телеканалы отображается тёмный экран, вещание прекращено, сообщает РИА Новости.

Ранее говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций в отношении телеканала «112 Украина», вещающих под его логотипом региональных каналов, а также телеканала NEWSONE.

Также были введены персональные санкции в отношении депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака.

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