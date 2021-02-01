На Украине за сутки выявлено более двух тысяч заболевших коронавирусом

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На Украине за прошедшие сутки выявили 2030 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 1 221 485.
На Украине за сутки выявлено более двух тысяч заболевших коронавирусом
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Об этом в своём Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«2030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 1 февраля 2021 года», — заявил министр.

По его словам, за прошедшие сутки госпитализировано 1103 человека, летальных случаев — 61, выздоровел 5131 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в стране пройдёт за счёт бюджетных средств и будет бесплатной для граждан.

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