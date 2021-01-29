В Госдуме прокомментировали слова Кравчука о «потерях» России
- РИА Новости
Кравчук также заявил, что Россия будет «нести потери».
«Сегодня, пользуясь статусом в вопросах урегулирования ситуации в Донбассе, он занимается не столько урегулированием, сколько торпедированием возможных решений, которые бы наконец позволили развязать донбасский узел. Поэтому он и апеллирует к Западу, поэтому он взывает к санкциям и политическому давлению», — добавил депутат.
Ранее бывший глава Украины обвинил Россию в нежелании выполнять международные обязательства по Украине.
Он призвал Запад усилить антироссийские санкции и заявил, что Россия будет «нести потери».