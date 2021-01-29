Кравчук спрогнозировал «потери» России и призвал к санкциям

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Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью YouTube-каналу «Апостроф» призвал Запад усилить антироссийские санкции и заявил, что Россия будет «нести потери».
Кравчук спрогнозировал «потери» России и призвал к санкциям
  • РИА Новости

Бывший глава государства обвинил Россию в нежелании выполнять международные обязательства по Украине и призвал усилить экономическое и дипломатическое давление на Москву, ограничить доступ к международным финансовым инструментам.

Кроме того, Кравчук заявил, что Россия действует «антицивилизованно».

«Она (Россия. — RT) будет нести потери», — добавил политик.

По его словам, в ближайшее время Москва не изменит политику по Донбассу.

Ранее Кравчук заявил, что в отношении России будут введены новые санкции из-за ситуации на юго-востоке Украины.

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