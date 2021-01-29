Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана реализацию соглашения по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили реализацию договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, в том числе в ООН и ОБСЕ», — говорится на сайте МИД России.

Ранее сообщалось, что первое заседание трёхсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана состоится по предложению Еревана и с согласия всех сторон 30 января в Москве.

В январе в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По итогам переговоров было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.