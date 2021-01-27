Заседание рабочей группы России, Армении и Азербайджана пройдёт 30 января
- РИА Новости
«С взаимного согласия сторон по предложению армянской стороны намечавшееся ранее первое заседание трёхсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации состоится 30 января 2021 года в Москве», — приводит его слова РИА Новости.
В январе в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
По итогам переговоров было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.