Лукашенко прокомментировал несанкционированные акции в России

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что между протестами в Белоруссии и России есть отличие: в республике внешние силы решили мгновенно свергнуть власть.
Лукашенко прокомментировал несанкционированные акции в России
  • РИА Новости

По его словам, «последние события» в России говорят о том, что в Белоруссии в первой половине 2020 года «уловили направление действий из-за рубежа против нас».

«Я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию. Мы приводили множество фактов», — цитирует БЕЛТА главу государства.

Он также добавил, что отличий между протестами в двух странах «может быть несколько».

«Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую», — подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что в России «осуществить блицкриг невозможно».

Ранее в МВД сообщили, что после несанкционированной акции 23 января в Москве к ответственности привлекли 267 человек.

В начале декабря 2020 года Лукашенко заявил, что западные страны планируют создать между Белоруссией и Россией «санитарный пояс».

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