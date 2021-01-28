Казахстан поэтапно переведёт казахский язык на латиницу до 2031 года

Казахстан поэтапно переведет казахский язык на латиницу до 2031 года, а не до 2025 года, как было принято ранее.

Об этом сообщает пресс-служба казахстанского правительства.

«Алфавит соответствует принципу «один звук – одна буква», закрепленному в письменной практике казахского языка. Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 года по 2031 год», — говорится в сообщении на сайте правительства Казахстана.

В октябре 2017 года занимавший тогда должность президента страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Киргизии выступили против перехода на латиницу.