Казахстан поэтапно переведёт казахский язык на латиницу до 2031 года

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Казахстан поэтапно переведет казахский язык на латиницу до 2031 года, а не до 2025 года, как было принято ранее.
Казахстан поэтапно переведёт казахский язык на латиницу до 2031 года
  • Pixabay

Об этом сообщает пресс-служба казахстанского правительства.

«Алфавит соответствует принципу «один звук – одна буква», закрепленному в письменной практике казахского языка. Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 года по 2031 год», — говорится в сообщении на сайте правительства Казахстана.

В октябре 2017 года занимавший тогда должность президента страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Киргизии выступили против перехода на латиницу.

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