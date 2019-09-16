Жээнбеков выступил против перехода Киргизии на латиницу
- РИА Новости
«Культурный и научный потенциал нашей страны достиг определенных успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу. Не тратя время на лишние обсуждения, мы должны использовать имеющиеся возможности для достижения поставленных целей и развития», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы президента.
Глава государство отметил, что настоящее время «нет необходимости перехода на латинский алфавит».
В 2018 году в Казахстане была введена новая версия алфавита казахского языка, в основе которого лежит латинская графика.
Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил возможность использования латиницы на Украине.