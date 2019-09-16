Жээнбеков выступил против перехода Киргизии на латиницу

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране нет смысла переводить киргизский язык с кириллического на латинский алфавит.
Жээнбеков выступил против перехода Киргизии на латиницу
  • РИА Новости

«Культурный и научный потенциал нашей страны достиг определенных успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу. Не тратя время на лишние обсуждения, мы должны использовать имеющиеся возможности для достижения поставленных целей и развития», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы президента.

Глава государство отметил, что настоящее время «нет необходимости перехода на латинский алфавит».

В 2018 году в Казахстане была введена новая версия алфавита казахского языка, в основе которого лежит латинская графика. 

Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил возможность использования латиницы на Украине.

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