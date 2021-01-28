МИД Украины прокомментировал подтверждение полномочий России в ПАСЕ
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«Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли», — написал он в Twitter.
25 января на открытии зимней сессии ассамблеи глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия делегации России.
После этого было проведено голосование: идею поддержали 38 участников заседания, этого оказалось достаточно для передачи вопроса в комитет ПАСЕ.
28 января депутаты ПАСЕ по итогам голосования подтвердили полномочия российской делегации.