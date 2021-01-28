МИД Украины прокомментировал подтверждение полномочий России в ПАСЕ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы подтвердить полномочия российской делегации на зимней сессии.

«Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли», — написал он в Twitter.

25 января на открытии зимней сессии ассамблеи глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия делегации России.

После этого было проведено голосование: идею поддержали 38 участников заседания, этого оказалось достаточно для передачи вопроса в комитет ПАСЕ.

28 января депутаты ПАСЕ по итогам голосования подтвердили полномочия российской делегации.