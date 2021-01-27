На Украине за сутки выявлено более 3 тысяч случаев коронавируса
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие 24 часа на Украине умерли 145 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране скончались 22 202 пациента с COVID-19, более 980 тыс. вылечились.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, даже если её рекомендует Всемирная организация здравоохранения.