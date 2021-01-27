В Bloomberg оценили ситуацию с отсутствием вакцинации на Украине

Агентство Bloomberg высказалось о ситуации с отсутствием вакцинации на Украине.

Как отмечает агентство, Украина — крупнейшая из небольшого числа стран континента, ещё не приступивших к вакцинации населения.

«Проблема проста: властям страны нечего дать 42 млн граждан, поскольку поставки вакцины, которые обеспечивает правительство, либо не были разрешены для использования, либо ещё не поступили», — говорится в статье.

По мнению автора материала, неспособность президента Украины Владимира Зеленского решить этот вопрос чревата геополитическими последствиями для страны, а также усилением внутреннего давления на него самого.

Вместе с этим отмечается, что в российском Крыму население уже начали прививать от коронавируса вакциной «Спутник V». Ко всему прочему, благодаря содействию Москвы прививать своих граждан готовятся самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики.

Агентство указывает, что пока украинским властям удалось лишь закупить партию китайской вакцины от коронавируса, которая, по заявлению премьера Украины Дениса Шмыгаля, поступит в страну в течение четырёх недель.

«Проблема в том, что она ещё не зарегистрирована для использования», — подчёркивается в статье.

Также Bloomberg добавляет, что вместе с этим Зеленский недавно сделал заявление, что Украина вскоре получит 1 млн доз вакцины «ведущей международной компании», однако не уточнил никаких подробностей.

Ранее в офисе украинского лидера заявили, что переговоры по закупке вакцины от коронавируса перешли в завершающую стадию.