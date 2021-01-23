В Армении начата проверка по факту гибели в ДТП контрактника из России

В Армении начата проверка по факту гибели российского военнослужащего по контракту в результате ДТП в ночь на субботу, 23 января, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Командование Гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами Республики Армения проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге в городе Гюмри (Республика Армения) с участием военнослужащего по контракту российской военной базы», — приводит сообщение ТАСС.

Как уточнили в ЮВО, военный находился в отпуске и, передвигаясь на личном автомобиле, допустил столкновение с припаркованным в неположенном месте на обочине грузовым прицепом.

«В результате ДТП автомобиль загорелся. Военнослужащий от полученных травм скончался на месте», — добавили там.

В конце ноября в Армении начали расследование по факту смерти российского военнослужащего по контракту, тело которого обнаружил сослуживец по месту проживания вне территории воинской части.