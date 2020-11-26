В Армении устанавливают причины смерти российского контрактника
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту», — заявили в ЮВО.
В сообщении говорится, что тело военнослужащего обнаружил сослуживец по месту проживания вне территории воинской части.
Следов насильственной смерти на теле военного не выявлено.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.