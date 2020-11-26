В Армении устанавливают причины смерти российского контрактника

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В Армении комиссия командования российской военной базы совместно с правоохранительными органами осуществляет расследование в связи со смертью контрактника.
В Армении устанавливают причины смерти российского контрактника
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту», — заявили в ЮВО.

В сообщении говорится, что тело военнослужащего обнаружил сослуживец по месту проживания вне территории воинской части.

Следов насильственной смерти на теле военного не выявлено.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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