В Армении устанавливают причины смерти российского контрактника

В Армении комиссия командования российской военной базы совместно с правоохранительными органами осуществляет расследование в связи со смертью контрактника.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту», — заявили в ЮВО.

В сообщении говорится, что тело военнослужащего обнаружил сослуживец по месту проживания вне территории воинской части.

Следов насильственной смерти на теле военного не выявлено.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.