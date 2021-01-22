Власти сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Харькове

Один пострадавший в результате пожара в доме престарелых в Харькове находится в стабильно тяжёлом состоянии, ещё четверо госпитализированных чувствуют себя удовлетворительно, сообщили в пресс-службе городского совета.

Один из пострадавших находится в ожоговом отделении в тяжёлом состоянии.

«Это человек после инсульта, он плохо ходит, получил 20% ожогов тела. Состояние стабильно тяжёлое», — приводит сообщение «Укринформ».

В то же время там уточнили, что пациент находится в сознании и разговаривает с медиками.

Другой пострадавший, который был доставлен в токсикологическое отделение больницы, 22 января будет переведён в хоспис, угроза его отравления газом снята.

Ещё троих пострадавших направили в хоспис больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

22 января украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Харьков с рабочей поездкой в связи с пожаром в доме престарелых, в результате которого 15 человек погибли и ещё 11 пострадали.

Пожар в харьковском двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, произошёл 21 января.

Предварительной причиной трагедии считается неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Местные власти заявили, что сгоревший в Харькове дом престарелых работал нелегально.

В рамках расследования уголовного дела задержаны владелец дома, где произошёл пожар, арендатор здания и администратор дома престарелых.